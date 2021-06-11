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Согласно анонимным источникам Bloomberg, Intel сделала предложение на сумму более двух миллиардов долларов SiFive — молодой компании по производству микросхем на базе на архитектуры RISC-V с открытым исходным кодом . После приобретения ARM компанией NVIDIA интерес к SiFive растет — компания получила несколько заявок на поглощение и инвестиционные предложения. На данный момент переговоры находятся на начальной стадии, SiFive работает с консультантами для принятия верного решения. В 2020 году SiFive оценивался примерно в 500 миллионов долларов.

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В мае этого года компания начала поставки своих первых плат HiFive Unmatched форм-фактора Mini-ITX с RISC-V чипом Freedom U740 собственной разработки. Чип объединяет четыре ядра SiFive U74 и одно ядро SiFive S7. Система также имеет 16 ГБ памяти DDR4, разъем PCIe 3.0, два разъема M.2 для твердотельных накопителей и карт WiFi. Кроме того, на плате разработки есть четыре разъема USB 3.2 Gen 1, устройство чтения карт памяти microSD и разъем RJ45 для гигабитного Ethernet.