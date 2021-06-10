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Несколько месяцев назад Intel объявила о доступности графики Iris Xe на базе графического процессора DG1 для OEM-производителей, которые смогут использовать ее в составе готовых систем. Теперь, после многих лет отсутствия компании на рынке графических процессоров, видеокарты Intel можно найти в настольных ПК.

Источник изображения: GUNNIR реклама

На сайте Intel, посвященном моделям дискретных видеокарт Iris Xe, в настоящее время представлены две модели: ASUS DG1 и GUNNIR Blue Halberd. Китайский OEM-производитель GUNNIR недавно был добавлен в этот список и теперь можно ознакомиться с рендером однослотового и низкопрофильного варианта DG1, оснащенного видеовыходами HDMI и VGA, — сообщает VideoCardz.

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Видеокарта использует 10-нм графический процессор DG1 с 80 исполнительными блоками (Execution Units, EU), что в общей совокупности дает 640 потоковых процессоров. Базовая частота графического процессора 1,2 ГГц с увеличением до 1,5 ГГц. Все модели на базе DG1 предлагают 4 ГБ памяти LPDDR4X и вариант от GUNNIR не исключение. Частота видеопамяти чуть меньше 4300 МГц. Дополнительного питания не требуется — видеокарте нужно всего-лишь 30 Вт.