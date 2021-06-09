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Компания Seagate сообщила о выходе лимитированной версии NVMe твердотельного накопителя FireCuda 520 Cyberpunk 2077 Limited Edition. Новый дизайн, разработанный в сотрудничестве с CD Projekt Red, получила модель объемом 1 ТБ. «Благодаря индивидуальной конструкции радиатора … этот накопитель украсит любую игровую сборку», — отмечает компания в своем Twitter.

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Радиатор накопителя выполнен в знакомых для поклонников Cyberpunk 2077 цветах, в центре красуется логотип игры, присутствует RGB подсветка. Изменения коснулись и упаковки, которая также оформлена в стиле Cyberpunk 2077. В таком исполнении Seagate подготовила только 2077 накопителей.

Технически лимитированное издание не отличается от стандартного. Это тот же FireCuda 520 с поддержкой PCIe 4.0 и 3D TLC флэш-памятью. Скорости линейного чтения и записи достигают 5000 и 4400 МБ/с, а количество случайных операций — 760000 и 700000 соответственно. Надежность оценивается в 1800 TBW.