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В Великобритании, как и во всем мире, задумываются об электрификации транспорта и развитии сети зарядных станций. По сообщению The Guardian, регулирующие органы Великобритании одобрили в мае этого года инвестиционный план на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов для увеличения числа точек зарядки и ускорения перехода страны на чистую энергию.

Ссылаясь на отчет компании Seat, ресурс The Next Web отмечает, что треть водителей в Великобритании считают точки зарядки электромобилей «бельмом на глазу». Около половины респондентов не хотят, чтобы зарядные устройства устанавливались на улицах.

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Для решения этого вопроса Министерство транспорта Великобритании предлагает контракт на сумму 200000 фунтов стерлингов команде дизайнеров для разработки культовой зарядной станции, такой же узнаваемой, как красные телефонные будки, разработанные сэром Джайлсом Гилбертом Скоттом. Правительство считает, что, более привлекательными пункты зарядки могут ускорить расширение сети и, в конечном итоге, переход на электромобили, передает The Next Web.