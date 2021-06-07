Зарядные точки электромобилей станут символом Великобритании наравне с красными телефонными будками
В Великобритании, как и во всем мире, задумываются об электрификации транспорта и развитии сети зарядных станций. По сообщению The Guardian, регулирующие органы Великобритании одобрили в мае этого года инвестиционный план на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов для увеличения числа точек зарядки и ускорения перехода страны на чистую энергию.
реклама
Ссылаясь на отчет компании Seat, ресурс The Next Web отмечает, что треть водителей в Великобритании считают точки зарядки электромобилей «бельмом на глазу». Около половины респондентов не хотят, чтобы зарядные устройства устанавливались на улицах.
Для решения этого вопроса Министерство транспорта Великобритании предлагает контракт на сумму 200000 фунтов стерлингов команде дизайнеров для разработки культовой зарядной станции, такой же узнаваемой, как красные телефонные будки, разработанные сэром Джайлсом Гилбертом Скоттом. Правительство считает, что, более привлекательными пункты зарядки могут ускорить расширение сети и, в конечном итоге, переход на электромобили, передает The Next Web.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила