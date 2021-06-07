Огромный пассивный кулер для процессора Noctua NH-P1 готов к началу продаж
Noctua скоро представит свой монструозный пассивный кулер, полуторакилограммовый прототип которого впервые был показан в 2019 году. Ресурс FanlessTech заметил появление Noctua NH-P1 на сайте интернет-магазина Newegg, начальная цена составляла $100. Официально кулер не представлен, но его появление в каталоге намекает на приближение этого события.
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NH-P1 — первый пассивный кулер Noctua, который был изначально разработан для работы без вентиляторов в корпусах с хорошей естественной конвекцией. Шесть тепловых трубок, толстые ребра, расположенные с большим шагом, позволяют охлаждать современные высокопроизводительные процессоры с низким или умеренным тепловыделением.
В описании отмечается, что кулер для разгона не подходит. Значение рассеиваемой теплоты компания не указывает, ссылаясь на сильную зависимость этого параметра для данной конструкции от множества факторов и указывая на необходимость использования таблицы соответствия Noctua с рекомендациями по выбору и оптимизации.
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