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«Грядет что-то большое», — так AMD намекает на появление первых RDNA2 видеокарт с 32 ГБ видеопамяти, которые относятся к профессиональной линейке ускорителей Radeon PRO. Компания планирует предоставить больше информации 8 июня.

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Ожидается, что будут анонсированы две видеокарты Radeon PRO W6800 и W6600, первая должна быть основана на графическом чипе Navi21, что, как и объем памяти, становится понятно после появления результатов модели в базе данных бенчмарка Geekbench.

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Два месяца назад фотография тестового образца профессиональной видеокарты Radeon PRO появилась на китайском форуме ChipHell, вероятно это и была Radeon PRO W6800. Версия графического чипа Navi21 в W6800 содержит 30 блоков Workgroup Processor или сдвоенных вычислительных блоков Dual Compute Units, а значит количество вычислительных блоков (Compute Units, CU), как и в случае с игровой Radeon RX 6800, равно 60. Конечно, интерес вызывает объем памяти, в RX 6800 используется 8 чипов GDDR6 по 2 ГБ каждый, что дает в общей совокупности 16 ГБ с шиной 256-бит. А как будут набраны 32 ГБ в Radeon PRO W6800?