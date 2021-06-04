Аналитики корректируют прогнозы изменения цен на SSD в сторону еще большего роста
Прогнозы относительно стоимости твердотельных накопителей с конца 2020 года до настоящего момента плавно изменялись. Начиналось все со снижения стоимости, затем говорилось о ее неизменности, потом о небольшом росте, а теперь аналитики говорят уже о достаточно существенном удорожании.
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О пересмотре своих прогнозов сообщили и специалисты агентства TrendForce, как отмечается в новом заявлении, увеличение контрактных цен на твердотельные накопители корпоративного класса в 3 квартале может достигнуть 10…15% — это выше предыдущих прогнозов. Отмечается высокий интерес к моделям объемом 4 и 8 ТБ. Для потребительского сегмента прогнозируется рост контрактных цен до 8%, но ситуация может улучшиться с увеличением поставок 176-слойной NAND памяти.
К числу причин роста цен на корпоративные накопители TrendForce приписывает большой спрос со стороны поставщиков облачных услуг и увеличившийся поток заказов на серверы. Про майнинг Chia ничего не упоминается, но различные новости позволяют думать о возможной истинной причине возросшего спроса, например, CoinDesk сообщал об услугах Amazon облачного майнинга Chia, наверняка и другие компании задумываются о таких сервисах.
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