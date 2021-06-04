Представлены спецификации NVMe 2.0 с поддержкой жестких дисков
Корпорация NVM Express анонсировала второе поколение набора спецификаций на протоколы доступа к накопителям. Новая версия NVMe получила номер 2.0, что косвенно отражает серьезность внесенных изменений, в наборе реализована не только поддержка новых спецификаций, но и выполнена «генеральная уборка» в виде полной реструктуризации, что позволяет сократить сложность и трудоемкость внедрения поддержки новых устройств.
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Среди множества нововведений в NVMe 2.0 можно выделить поддержку жестких дисков; спецификаций зонированного пространства имен (Zoned Namespaces, ZNS) для управления блочными накопителями с помощью хост-контроллера интерфейса; набора команд для реализации схемы хранения ключ-значение (Key-Value, KV), позволяющей обращаться к данным по ключу, а не адресу блока, избегая таблиц трансляции адресов; заявлена поддержка NVMe Endurance Group Management для выравнивание износа; а также оптимизации для управления и обновления большим количеством контроллеров.
Когда появятся продукты на базе спецификации NVMe 2.0, пока неизвестно.
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