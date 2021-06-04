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Valve усложнила получения премиального статуса в новом обновлении своего популярного онлайн-шутера CS:GO. Ранее он был доступен как платно, в цифровом магазине Steam, так и бесплатно — он автоматически присваивался при достижении в игре 21 уровня.

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Теперь бесплатно сделать свой аккаунт премиальным невозможно, без «прайма» игроки не смогут принимать участие в рейтинговом соревновательном режиме, получать звания, контейнеры с внутриигровыми предметами и лишатся доступа к некоторым другим функциям. Без прайм-статуса игрокам будет доступен соревновательный режим 5x5, а также режимы 2x2 «Напарники» и королевская битва «Запретная зона», но без учета званий.

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Это решение должно снизить количество читеров в рейтинговых соревновательных играх CS:GO, которые раньше либо сами достигали 21 уровня и портили игру честным прайм-игрокам, либо приобретали уже прокаченные аккаунты. Стоимость прайм-доступа составляет 1150 рублей. После обновления он сохраняется на тех аккаунтах, где был получен ранее любым доступным способом.