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AMD представила на Computex 2021 дискретные мобильные видеокарты Radeon RX 6000M и программу сертификации AMD Advantage, которая гарантирует, что ноутбук отвечает повышенным требованиям и обеспечивает максимальную производительность. В реальности все оказывается не так хорошо.

Обзоры топовых ноутбуков с RX 6800M на борту от YouTube канала Jarrod's Tech выявили ряд проблем. Например, производительность ASUS ROG STRIX G15 в играх оказывалась на уровне моделей с RTX 3060 или даже GTX 1660 Ti. Этот феномен наблюдается в моделях и от ряда других производителей. При этом официально RX 6800M позиционируется как конкурент RTX 3080.

Источник: Twitter @JarrodsTech анонсы и реклама 3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b> -40000р на RTX 3080 в Ситилинке -10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Одна из причин скрывается в оперативной памяти с высокими вторичными таймингами, замена на аналогичную, но с пониженными задержками позволяет серьезно увеличить производительность. Вторая причина — ограничение производительности дискретной графики встроенной, которая принудительно используется для вывода сигнала на дисплей. Подключение внешнего монитора исправляет ситуацию и только после этого RX 6800M действительно догоняет RTX 3080.

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