Потенциал Radeon RX 6800M серьезно страдает от интегрированной графики и медленной памяти
AMD представила на Computex 2021 дискретные мобильные видеокарты Radeon RX 6000M и программу сертификации AMD Advantage, которая гарантирует, что ноутбук отвечает повышенным требованиям и обеспечивает максимальную производительность. В реальности все оказывается не так хорошо.
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Обзоры топовых ноутбуков с RX 6800M на борту от YouTube канала Jarrod's Tech выявили ряд проблем. Например, производительность ASUS ROG STRIX G15 в играх оказывалась на уровне моделей с RTX 3060 или даже GTX 1660 Ti. Этот феномен наблюдается в моделях и от ряда других производителей. При этом официально RX 6800M позиционируется как конкурент RTX 3080.
Одна из причин скрывается в оперативной памяти с высокими вторичными таймингами, замена на аналогичную, но с пониженными задержками позволяет серьезно увеличить производительность. Вторая причина — ограничение производительности дискретной графики встроенной, которая принудительно используется для вывода сигнала на дисплей. Подключение внешнего монитора исправляет ситуацию и только после этого RX 6800M действительно догоняет RTX 3080.
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