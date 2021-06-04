В Chrome 92 веб-приложения PWA можно использовать в качестве обработчиков файлов
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Команда разработчиков Chrome расширяет функционал прогрессивных веб приложений (Progressive Web Application, PWA), превращая их в полноценную замену стандартным нативным программам операционной системы. Накануне стало известно, что в Chrome версии 92 PWA-приложения можно зарегистрировать в операционной системе как стандартные приложения для открытия файлов или добавить их в список контекстного меню.
Чтобы разрешить веб-приложениям быть обработчиками файлов, необходимо в разделе chrome://flags/ включить экспериментальную функцию File Handling API. Ранее Томас Стейнер, Developer Advocate в Google, демонстрировал работу File Handling API на примере графического редактора Excalidraw. После установки Excalidraw как PWA-приложения оно появляется в контекстном меню Windows и позволяет открывать файлы Excalidraw с одноименным расширением. Теперь Excalidraw можно найти и в меню настроек Windows «Выбор стандартных приложений для типов файлов».
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Тестирование функции в предварительной версии Chrome 92 продлится до конца августа.
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