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После того, как СМИ сообщили о рассылке приглашений от Microsoft, компания лично подтвердила запланированное на 24 июня мероприятие. Нас ожидает большое обновление Windows 10, но теперь многие предполагают, что Microsoft готовит не просто обновление, а новую версию операционной системы — Windows 11.

Казалось бы, вопрос давно закрыт, компания заявляла, что 10 — последняя цифра в нумерации. Возможно ли, что Microsoft передумала и хочет начать с чистого листа. Часто обновления работают по принципу «одно лечим, другое калечим», только недавно в сети обсуждали обновление, которое исправляло ошибку, повреждающую аудио-файлы FLAC, но ломало системный трей.

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Намеки на Windows 11 пользователи видят в промо-изображении. The Verge призывает обратить внимание на свет, падающий из окна. Он образует две четкие полосы без тени от перекрестия, напоминая цифру 11. Начало мероприятия запланировано на 11 утра по североамериканскому восточному времени. Этого уже достаточно для рождения слухов о появлении Windows 11.