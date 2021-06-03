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NVIDIA во время выступления на Computex 2021 заявила о скорой доступности DLSS на Linux. Реализовать это планируется через Steam Proton от Valve, который адаптирован для запуска в операционных системах Linux игр, разработанных для Windows.

Сотрудничество компаний вызывает неподдельный интерес, особенно на фоне слухов о разработке компанией Valve портативной игровой консоли. Сообщество привыкло, что во всех компактных устройствах используются либо APU от компании AMD, либо современные мобильные решения Intel с графикой Iris Xe. Что, если Valve пойдет по другому пути?

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Ранее появились слухи, что новая портативная консоль Nintendo Switch получит графику NVIDIA на базе архитектуры Lovelace и поддержку DLSS — о последнем сообщало издание Bloomberg. Возможно ли, что Valve будет использовать аналогичное решение NVIDIA для своего устройства, которое будет находиться под управлением собственного дистрибутива Linux, Steam OS, и использовать Proton для запуска игр.



