Отсутствие кеша L3 и только 6 CU для графики — возможные особенности APU AMD семейства Rembrandt
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Computex 2021 вселил большие надежды в поклонников APU от AMD, которые мечтают о производительной встроенной графике с большим Infinity Cache, надстроенным поверх чиплетов. Похоже, что эти мечты в ближайшее время не станут реальностью.
Очередное обновление ядра Linux раскрыло инженерное название APU семейства Rembrandt — «Желтый карп» (Yellow Carp). В последних слухах, собранных VideoCardz, фигурирует обновленная неофициальная «дорожная карта» для мобильных продуктов, в ней Rembrandt является преемником Cezanne, его процессорные ядра основаны на архитектуре Zen3+, а графика — на RDNA2.
APU Rembrandt получат новый разъем FP7, что оправдано серьезными изменениями в архитектуре процессора и графики, новым блоком ввода-вывода, и поддержкой стандартов памяти DDR5 и LPDDR5. Неприятной неожиданностью с тало заявление о потере будущими APU кеша L3 — этот вывод сделан на отсутствии соответствующих записей в обновлении Linux. Кроме этого, сообщается только о 6 вычислительных блоках встроенной графики.
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