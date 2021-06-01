MSI отмечает 35 лет разработки печатных плат юбилейной GeForce RTX 3090 SUPRIM
Компания MSI подробнее рассказала о юбилейной GeForce RTX 3090 на онлайн-презентации Tech Meets Aesthetic. Видеокарта построена на базе модели SUPRIM с сохранением всех ее достоинств и особенностей, среди которых переработанная схема питания и массивная система охлаждения TRI FROZR 2S.
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Юбилейная версия 35th Anniversary Limited Edition отличается обновленным дизайном: изменилась цветовая палитра, теперь в ней используются темные тона с редкими золотистыми вставками, на кожухе и задней панели появились рисунки видеокарт MSI предыдущих поколений с известными системами охлаждения TWIN FROZR. Эти разработки внесли большой вклад в знания и опыт инженеров MSI.
Компания пока не раскрывает спецификации модели, но вряд ли они серьезно изменятся относительно стандартной версии SUPRIM. К слову, MSI не раскрыла и саму модель видеокарты, однако GeForce RTX 3090 выдал коннектор NVLink. Вероятно, в текущих условиях найти юбилейную GeForce RTX 3090 SUPRIM будет практически невозможно.
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