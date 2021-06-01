Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

MSI отмечает 35 лет разработки печатных плат юбилейной GeForce RTX 3090 SUPRIM

На кожух видеокарты нанесены рисунки моделей TWIN FROZR предыдущих поколений.
[ ] для раздела Блоги
+
3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания MSI подробнее рассказала о юбилейной GeForce RTX 3090 на онлайн-презентации Tech Meets Aesthetic. Видеокарта построена на базе модели SUPRIM с сохранением всех ее достоинств и особенностей, среди которых переработанная схема питания и массивная система охлаждения TRI FROZR 2S.

Источник изображений: MSI YouTube

реклама

Юбилейная версия 35th Anniversary Limited Edition отличается обновленным дизайном: изменилась цветовая палитра, теперь в ней используются темные тона с редкими золотистыми вставками, на кожухе и задней панели появились рисунки видеокарт MSI предыдущих поколений с известными системами охлаждения TWIN FROZR. Эти разработки внесли большой вклад в знания и опыт инженеров MSI.

Компания пока не раскрывает спецификации модели, но вряд ли они серьезно изменятся относительно стандартной версии SUPRIM. К слову, MSI не раскрыла и саму модель видеокарты, однако GeForce RTX 3090 выдал коннектор NVLink. Вероятно, в текущих условиях найти юбилейную GeForce RTX 3090 SUPRIM будет практически невозможно.

анонсы и реклама
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

msi geforce rtx 3090 geforce rtx
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование лучших игровых компьютеров
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Hero
19
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX Vega 64
8
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
24
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
6
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
7
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
22
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
13
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 22
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 24
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские майнеры научились обходить запреты правительства, а Биткоин может вернуться к росту
70
36 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 – вторая волна обновления завершена
10
GeForce RTX 3080 стоит $4000 – кто виноват, и какие будут последствия, если добыча Эфира продолжится
37
Обновление KB5003214 вызывает проблемы с панелью задач Windows 10
13
Aналог DLSS от AMD повышает FPS на 60-300% и работает даже на старых картах RX 500, Vega и GTX 1000
112
NVIDIA подтвердила цены и характеристики GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti
59
Представлен смартфон Realme X7 Max – Dimensity 1200, экран 120 Гц и 64-Мп камера по цене от $370
6
GeForce RTX 3080 Ti продемонстрировала свои возможности в майнинге Ethereum
28
Уже в этом году Dogecoin может упасть в 40 раз, потеряв 38 миллиардов долларов
17
Энтузиасты сравнили графику в Horizon Forbidden West и Horizon Zero Dawn
18
Core i5-2500K vs Core i5 11400F – самое время положить старый 4-ядерник на полку по мнению TG
43
Энтузиаст показал, как на Unreal Engine 5 могут выглядеть игры будущего
28
Энтузиасты продемонстрировали Unreal Engine 5, создав реалистичный лес на новом движке
40
AMD продемонстрировала возможность интеграции памяти на процессорах Ryzen 5000
88
Спидранер прошёл Resident Evil Village за полтора часа
11
AMD Ryzen 7000 «Raphael» на сокет LGA1718 получат новый теплораспределитель
19
Процессоры AMD Ryzen 7000 получат необычный дизайн — рендеры от инсайдера
25
GeForce RTX 3070 Ti в России оценили в 57 900 рублей, а GeForce RTX 3080 Ti – в 116 900 рублей
43
Xiaomi POCO X3 GT получит чип Dimensity 1100, экран 120 Гц IPS и MIUI 12.5 на Android 11
+
Официальный анонс видеокарт GeForce RTX 3070/3080 Ti – $1199 за старшую модель и ни слова о майнерах
4

Популярные статьи

Как подготовить ПК и ноутбук для корректного обновления на Windows 10 May 2021 Update (21H1)
24
Высокие задержки DPC в видеокартах NVIDIA GTX 10-х серий и метод решения этой проблемы
115
Как майнинг Chia изменил цены на SSD и HDD в российских магазинах — ситуация месяц назад и сейчас
26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX Vega 64
8
Ключ к Windows 10 Pro за 1 100 рублей доступен на летней распродаже
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Hero
19
Chromebook - прогресс или же втягивание в зависимость от сервисов Google
12
Для начинающих музыкантов: подбор аккордов для гитары и бас партии с помощью компьютера
12
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование лучших игровых компьютеров
2

Сейчас обсуждают

BorealSine
21:10
Где то плачет HEDT интела с 18 ядрами, где 24мб кэша сцука хпхахвхвхв. Интел всё вообщем понятно пхахвххв
AMD продемонстрировала возможность интеграции памяти на процессорах Ryzen 5000
Gringo
21:09
Менты или чиновники отожмут. Либо запросят неподъемную дань.
Крупные китайские криптовалютные фермы ищут безопасное и дешёвое место для размещения оборудования
warmuza
21:08
Вот и играй оригинал. А новое поколение гамеров, которым в 2013 году 5 лет было, отлично поиграет в ремастер и студии денюжку занесёт на будущие проекты.
Трилогия ремастеров Crysis представлена официально
Asmodeus
21:08
И даром не нужно.
EA проводит в Steam распродажу игр серии Need for Speed со скидками до 75 %
Resso
21:07
Хуанито подправит что-нибудь в дровах, чтобы у его карт эта технология амд никакого эффекта не давала или давала самый минимальный. Паскалям и турингам обязательно поднасрёт. А может и амперам.
Технология AMD Super Resolution увеличивает fps в играх до 3-х раз и работает на GeForce GTX 1060
Gringo
21:06
100%.
Крупные китайские криптовалютные фермы ищут безопасное и дешёвое место для размещения оборудования
hihimik
21:05
В таком случае единственная надежда производителя, что
GeForce RTX 3080 Ti продемонстрировала свои возможности в майнинге Ethereum
Зеновий Радеонович
21:03
хз, никогда одновременно более 1 игры не проходил. это как 5 книг одновременно почитывать. да и прог, более, чем на 100 гиг, как-то с трудом представляю.
Как майнинг Chia изменил цены на SSD и HDD в российских магазинах — ситуация месяц назад и сейчас
QUАКЕ
21:01
У меня опять всё нормально работает. Видимо что-то не так я делаю. Или повезло.
Обновление KB5003214 вызывает проблемы с панелью задач Windows 10
KawaiiX13
21:01
Можно предложить игры для добавления FidelityFX SE https://explore.amd.com/en/technologies/radeon-software-fidelityfx-super-resolution/survey
AMD запустит свой аналог технологии DLSS уже 22 июня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем