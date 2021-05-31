Дизайн планшета Huawei MatePad Pro 2 и HarmonyOS можно увидеть на фото рекламного постера
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Huawei официально назначила на 2 июня запуск операционной системы HarmonyOS и новых гаджетов, среди которых умные часы Huawei WATCH 3, планшет Huawei MatePad Pro 2, периферия и другие устройства. По мере приближения даты релиза постепенно появляется все больше информации о новинках. Сегодня один из пользователей китайской социальной сети Weibo опубликовал фото рекламных материалов MatePad Pro 2, демонстрирующих его дизайн.
Устройство похоже на предшественника, рамки вокруг дисплея стали немного тоньше. Корпус сохранил скругленные углы. На задней панели виден логотип Huawei, а в верхнем левом углу расположен крупный блок камер со вспышкой. Huawei MatePad Pro 2 можно использовать в паре со стилусом M-Pen и внешней клавиатурой, которые также фигурируют на изображении.
Фотография демонстрирует дизайн интерфейса системы HarmonyOS. Стоит отметить панель запуска приложений, судя по фото, запущенные приложения будут отображаться рядом с другими ярлыками. Немного напоминает MacOS, похожий вариант расположения должен появиться и в окружении Gnome 40 для Linux. Ожидается, что устройство будет оснащено чипсетом HiSilicon Kirin 9000 или 9000E.
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