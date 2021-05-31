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Microsoft внедряет в поисковую систему Bing помощника-ассистента, который по функционалу будет похож на Cortana и составит конкуренцию Siri от Apple и ассистенту Google. Этот бот, которого пока назвали просто Chat, основан на экспериментальной системе искусственного интеллекта Microsoft и предназначен для помощи пользователям с поиском информации. В процессе поиска бот будет не только делать подсказки, касающиеся основной темы запроса, но и предоставлять дополнительную полезную информацию.

Ресурс Windows Latest испытал новое творение Microsoft, на запрос Windows 10 бот ответил рассказом о своем новом компьютере под управлением современной версии ОС, а на просьбу подобрать ноутбук в ценовой категории до $900 предложил Lenovo Yoga 3 Pro, вероятно, забыв о существовании Microsoft Surface. Также бот знает об обновлении Windows 10 Sun Valley и предоставляет рекомендации для обновления.

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Бот Chat это эволюция бота, предложенного Microsoft для Bing в 2017 году. Функциональность Chat в настоящее время ограничена и пока не ясно, когда Microsoft планирует официально добавить его в Bing.