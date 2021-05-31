XPG демонстрирует модули памяти DDR5 CASTER с частотой до 7400 МГц
Компания ADATA ранее уже сообщала об активной работе над модулями DDR5 и сотрудничестве с ведущими производителями материнских плат, среди которых GIGABYTE, MSI, ASUS и ASRock. До конца года Intel должна представить первую настольную платформу с поддержкой нового поколения памяти и ADATA основательно готовится к этому моменту.
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ADATA под брендом XPG выпускает компоненты для высокопроизводительных игровых систем, в том числе, оперативную память и сегодня появилась возможность познакомиться с модулями DDR5, которые войдут в состав линейки XPG CASTER класса high-end, передает Wccftech.
Модули памяти DDR5 в серии CASTER будут представлены вариантами на 8, 16 и 32 ГБ, обладая при напряжении 1,1 В эффективными частотами от 6000 до 7400 МГц. Выглядят модули очень приятно — сдержанный дизайн радиатора, сочетающий матовые черные и глянцевые серые элементы треугольной формы, сформированные диагональными линиями, образующими букву X, намек на имя бренда.
Пользователи, уставшие от подсветки, смогут приобрести модули без RGB, но подсветка здесь отлично вписывается в дизайн. В конструкции модулей с RGB присутствует специальная «надстройка» с подсветкой, которая немного увеличивает высоту модуля. Доступна серия будет в 3 квартале 2021 года.
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