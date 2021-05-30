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Сеть Chia Coin продолжает расти, достигнув уже 14000 Пебибайт, а компания Chia Network планирует стать публичной уже в этом году. При добыче криптовалюты Chia не требуется огромное количество энергоресурсов, что в свете последних событий дополнительно привлекает внимание.

Как уже известно, для быстрого плоттинга майнерам-фермерам Chia требуются SSD с большим ресурсом. На волне ажиотажа компании производители накопителей стали предлагать фермерам Chia свои решения, кто-то предлагает применять для плоттинга корпоративные решения, а кто-то создает и специализированные линейки, например Sabrent.

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Sabrent анонсировала SSD накопители Plotripper. Линейка включает обычную и Pro модели. Модель Pro доступна в вариантах объемом 1 и 2 ТБ, обычная — только 2 ТБ. Компания подчеркивает высокий ресурс, дополнительно ссылаясь на LifeXtension, вероятно, технологию, назначение которой пока не уточняется. Ресурс обычной 2 ТБ версии составляет 10000 TBW. У Pro версии объемом 1 ТБ этот показатель 27000, а у 2 ТБ в два раза выше — 54000 TBW.