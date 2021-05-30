Sabrent анонсирует SSD для плоттинга Chia Coin с внушительным ресурсом до 54000 TBW
Сеть Chia Coin продолжает расти, достигнув уже 14000 Пебибайт, а компания Chia Network планирует стать публичной уже в этом году. При добыче криптовалюты Chia не требуется огромное количество энергоресурсов, что в свете последних событий дополнительно привлекает внимание.
реклама
Как уже известно, для быстрого плоттинга майнерам-фермерам Chia требуются SSD с большим ресурсом. На волне ажиотажа компании производители накопителей стали предлагать фермерам Chia свои решения, кто-то предлагает применять для плоттинга корпоративные решения, а кто-то создает и специализированные линейки, например Sabrent.
Sabrent анонсировала SSD накопители Plotripper. Линейка включает обычную и Pro модели. Модель Pro доступна в вариантах объемом 1 и 2 ТБ, обычная — только 2 ТБ. Компания подчеркивает высокий ресурс, дополнительно ссылаясь на LifeXtension, вероятно, технологию, назначение которой пока не уточняется. Ресурс обычной 2 ТБ версии составляет 10000 TBW. У Pro версии объемом 1 ТБ этот показатель 27000, а у 2 ТБ в два раза выше — 54000 TBW.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила