Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Sabrent анонсирует SSD для плоттинга Chia Coin с внушительным ресурсом до 54000 TBW

Внушительные показатели, «фермеры» Chia будут довольны.
[ ] для раздела Блоги
2
3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Сеть Chia Coin продолжает расти, достигнув уже 14000 Пебибайт, а компания Chia Network планирует стать публичной уже в этом году. При добыче криптовалюты Chia не требуется огромное количество энергоресурсов, что в свете последних событий дополнительно привлекает внимание.

Источник изображения: Twitter @Sabrent

реклама

 

Как уже известно, для быстрого плоттинга майнерам-фермерам Chia требуются SSD с большим ресурсом. На волне ажиотажа компании производители накопителей стали предлагать фермерам Chia свои решения, кто-то предлагает применять для плоттинга корпоративные решения, а кто-то создает и специализированные линейки, например Sabrent.

анонсы и реклама
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
RTX 3070 и 3080 в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Sabrent анонсировала SSD накопители Plotripper. Линейка включает обычную и Pro модели. Модель Pro доступна в вариантах объемом 1 и 2 ТБ, обычная — только 2 ТБ. Компания подчеркивает высокий ресурс, дополнительно ссылаясь на LifeXtension, вероятно, технологию, назначение которой пока не уточняется. Ресурс обычной 2 ТБ версии составляет 10000 TBW. У Pro версии объемом 1 ТБ этот показатель 27000, а у 2 ТБ в два раза выше — 54000 TBW.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ssd майнинг chia coin chia chia network
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
20
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
4
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
7
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
13
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
49
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
33
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
10

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 49
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 37
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 27
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19 мая 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры уже испытали GeForce RTX 3080 Ti в добыче Ethereum
88
Зачем в США хотят запретить биткоины, и как это повлияет на мировую экономику
229
Первое изображение и характеристики видеокарты Intel Xe-HPG DG2 – конкурент GeForce RTX 3080 за $499
51
Xiaomi выпустила финальную стабильную прошивку MIUI 12 на 111 актуальных смартфонов
5
21 смартфон Xiaomi, Redmi и POCO получил новую стабильную прошивку MIUI 12
2
GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3060 LHR протестированы в майнинге Ethereum
39
19 устройств Huawei и Honor получили стабильную прошивку EMUI 11
+
Очередное падение Эфира обрушило доходы майнеров в 3 раза – GeForce RTX 3080 окупается за 21 месяц
68
Майнеры в Монтане пытаются продвинуть проект солнечной электростанции площадью 650 гектар
27
Первые европейские цены GeForce RTX 3080 Ti оказались относительно низкими и стартуют с $1500
33
McDonald's в США раздаёт бесплатный iPhone всем сотрудникам, проработавшим в ресторане 6 месяцев
9
62 смартфона Xiaomi получат прошивку MIUI 12.5 на Android 11 летом 2021 года
5
Дубай запустил криптовалюту DubaiCoin
5
Владелец 10 000 Биткоинов на $340 миллионов потерял ноутбук и не может получить доступ к деньгам
22
GeForce RTX 3060 с защитой от майнеров бесполезна для добычи Эфира – аналог GeForce 1060 с 21 MH/s
50
Пользователь потерял 10 000 Bitcoin, поскольку родители выбросили ноутбук с ключами от кошелька
15
В Steam стартовала бесплатная раздача атмосферного «ужастика» Little Nightmares
3
Как далеко ушла видеокарта GeForce RTX 3060 от RTX 2060 – тесты в 10 играх
33
Разработчики Chia Coin признали, что криптовалюта разрушила цепочку поставок жёстких дисков и SSD
19
Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, с каким персонажем игроки чаще всего заводят романтические отношения
20

Популярные статьи

Крах майнинга в 2022 году - стоит ли ожидать снижение цен на новые и б/у видеокарты
127
Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870
81
Ubuntu в качестве десктопа
171
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
20
Разборка MSI GeForce GTX 1070 AERO 8GB OC и небольшой тест термопасты GD100
104
Самые практичные модели кнопочных телефонов на каждый день
Вспоминаем, о чем был самый первый Ghost Recon - сбывшееся пророчество
20
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
4
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
7
Как создать сервер с нуля для разных версий Minecraft
4

Сейчас обсуждают

Катя Изосимова
09:40
ничья. это невыгодно никому, поэтому этому не позволят случиться никогда. это же очевидно
Глава JPMorgan не рекомендует связываться с Bitcoin
ахахах
09:37
график как лезвие пилы выглядит
Очередное падение Эфира обрушило доходы майнеров в 3 раза – GeForce RTX 3080 окупается за 21 месяц
Сева Шевченко
09:36
От криптовалют объективный вред. Они не стали альтернативой дензнакам государства, как планировалось, а стали агрессивным инструментом спекуляции. Пора цыпленочка резать -запарил вельми.
Глава JPMorgan не рекомендует связываться с Bitcoin
Me4tatelI&gt;
09:35
уже три раза пересказали попахивает ложью тем более когда его выкинули тогда биток стоил намного меньше ранее в новости была "400млн" тут 340 вот как корректируют курс))
Владелец 10 000 Биткоинов на $340 миллионов потерял ноутбук и не может получить доступ к деньгам
FELSHER
09:35
Богата украинская земля своими долбоебами. Житница!))
Вспоминаем, о чем был самый первый Ghost Recon - сбывшееся пророчество
DeadMamonth
09:33
Центров принятия решений у linux сейчас 2, это IBM вваливающия в него бабло и внезапно майки, то же вваливающие в него бабло, других центров принятия решений там нет, что прекрасно демонстрирует истор...
Ubuntu в качестве десктопа
Сева Шевченко
09:30
Да что же это делается! Ничего святого...
Объёмы поставок Apple iPhone в этом году снизятся на 15%
Сергей Якутович
09:26
А может тут есть какой-то подвох? Все эти TBW не совсем настоящие/честные?
Sabrent анонсирует SSD для плоттинга Chia Coin с внушительным ресурсом до 54000 TBW
DeadMamonth
09:26
Демагогия =), андройд отличается от убунточки и прочего так же как от нее отличается венда и макось
Ubuntu в качестве десктопа
b00german
09:24
оптироша, ты покакал?
Как далеко ушла видеокарта GeForce RTX 3060 от RTX 2060 – тесты в 10 играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем