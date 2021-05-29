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Bravera SC5 — это первые в отрасли контроллеры, которые поддерживают интерфейс PCIe 5.0, протокол NVMe версии 1.4b Open Compute Project (OCP) и до 16 каналов NAND. Контроллеры используют 4 линии PCIe и поддерживают режим работы 2x2 Dual Port. Пропускная способность увеличилась до 14 ГБ/с, а количество произвольных операций ввода-вывода достигает 2 миллионов.

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В семействе представлено два контроллера — это 8-канальный MV-SS1331 и 16-канальный MV-SS1333. Они оснащены 72-битным интерфейсом DDR, совместимым с DDR4 и LPDDR4X. В основе контроллеров 10 ARM-ядер Cortex, в их числе: основные R8, дополнительные M7 и ядро M3 с интегрированным SRAM кешем для инструкций и команд, а также поддержкой криптографических механизмов AES, SHA, RSA, ECC.

Контроллеры ориентированы на применение в составе SSD форм-фактора EDSFF E1.S (31,5x111,5 мм) для центров обработки данных и уже поставляются первым заказчикам. Источник изображения: Marvell

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Bravera SC5 совместимы с различными типами памяти и поддерживают внушительное количество технологий, среди которых аппаратные механизмы RAID и коррекции ошибок NANDEdge с кодированием четности низкой плотности (Low Density Parity Check, LDPC), зонированные пространства имен (Zoned Namespace, ZNS), программная флеш-память (Software-Enabled Flash, SEF) и многое другое.

Подробнее с контроллерами можно ознакомиться на официальной странице Marvell.