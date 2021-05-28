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В базе данных компании Intel были обнаружены интересные модели процессоров Core 11-го поколения. Интересны они тем, что основаны на 10-нм техпроцессе и архитектуре Tiger Lake, как и современные мобильные процессоры компании, но предназначаются для настольных систем.

Автор находки @momomo_us сообщил в Twitter о четырех моделях Core i9-11900KB, i7-11700B, i5-11500B и i3-11100B. Суффикс B означает, что перед нами BGA процессоры, которые будут использоваться для моноблоков и компактных настольных устройств. Возможно, умельцы из Китая позже разработают комплекты для адаптации этих моделей к установке в обычные LGA сокеты, как это было сделано для платформ прошлых поколений.

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Характеристики в базе данных, скорее всего, не верны, поскольку для процессоров указаны одинаковые частоты ускорения с технологией Thermal Velocity Boost, поверить в это сложно. Базовая частота и частота ускорения для флагманов отличаются на 100 МГц, для i9 они равны 3,3 и 4,9 ГГц соответственно.

Как отмечает ITHome, характеристики i7-11700B схожи с таковыми у i7-11850H, но последний обладает меньшим настраиваемым TDP. Чтобы узнать действительно верные характеристики, придется подождать. Следить за моделями можно в сравнительной таблице на сайте Intel. Системы на базе этих процессоров могут появиться во 2-м квартале, от которого остался один июнь.