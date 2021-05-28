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Новая версия браузера Chrome под номером 91 уже доступна для пользователей. Среди нововведений есть несколько полезных и интересных функций, например «заморозка» групп вкладок для высвобождения оперативной памяти и автозагрузка прогрессивных web-приложений. Есть и другие улучшения, на которые немногие обратили внимание.

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Современный Web насыщен сценариями JavaScript, которые выполняются на стороне клиента и порой требуют значительных ресурсов. Поэтому от JavaScript движка браузера существенно зависит скорость работы сайтов, нагрузка на систему и комфорт пользователя.

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По сообщению ресурса Windows Latest, в Chrome 91 появился новый компилятор JavaScript под названием Sparkplug. Новый компилятор ускорит работу браузера на 23%. Кроме этого, Google внесла оптимизации в код вызова встроенных функций, снизив количество «прыжков».

В последнее время все чаще появляются новости о работе над ускорением браузера Chrome, что не может не радовать. Как считают многие пользователи, на активность команды Google Chrome оказывает влияние Microsoft, которая плотно взялась за развитие своего браузера Edge на базе проекта Chromium и стремится сделать его самым быстрым браузером для Windows 10.