Раскрыта июньская подборка бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus
В блоге PlayStation появилась информация об игровой подборке первого месяца лета для подписчиков PlayStation Plus. Подборка включает три игры, одна из которых уже традиционно доступна только для владельцев консоли нового поколения PlayStation 5. Прежде чем перейти к новому списку, стоит напомнить, что текущие игры, среди которых Battlefield V, Stranded Deep и Wreckfest: Drive Hard. Die Last можно добавить в свою библиотеку до 31 мая.
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Среди новых игр, которые станут доступны с 1 июня, игроков ждут Star Wars Squadrons, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown и Operation: Tango. Star Wars Squadrons в представлении не нуждается, это космический симулятор истребителей, который расскажет о событиях в легендарной вселенной, развивающихся после VI эпизода «Звездных войн».
Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown — файтинг, который считается эксклюзивом для PlayStation 4, но должна быть доступна на PlayStation 5 в режиме обратной совместимости. Игра является обновленной версией Virtua Fighter 5 образца 2006 года и отличается новым движком, графикой, саундтреком, онлайн режимом и другими нововведениями.
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Эксклюзивом PlayStation 5 является Operation: Tango. Асимметричный игровой процесс в этом шпионском приключении рассчитан на совместное прохождение — один из игроков выступает в роли хакера, другой — в роли спецагента. Игра требует наличие микрофона для общения, без точной координации действий играть вряд ли получится.
Что касается сроков доступности, Operation: Tango и Star Wars Squadrons будут доступны до 5 июля, а Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown до 2 августа.
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