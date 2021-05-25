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Руководство компании Intel сообщило на конференции JPMorgan и отметило в социальной сети Twitter достижение этапа tape-in для семейства процессоров Meteor Lake. Это означает, что дизайн и функциональные блоки проходят проверку перед следующей стадией tape-out, завершение которой, в свою очередь, позволит начать производство. Как подчеркивает VideoCardz, термин tape-in применяется при разработке немонолитных конструкций — в дизайне Meteor Lake используется трехмерная компоновка Foveros с чиплетами.

Таким образом, Intel уже сейчас движется к завершению разработки процессоров, которые планируется представить не ранее 2023 года. Ожидается, что «Метеоритное озеро» будет 14-м поколением процессоров Core, на базе 7-нм техпроцесса Enhanced SuperFin. Эти процессоры должны производиться и на мощностях Intel, и на мощностях подрядчика, в лице которого выступит TSMC.

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Процессоры Meteor Lake, по слухам, могут стать последней серией для платформы LGA1700, которая должна появиться в конце этого года. Первым семейством новой платформы станет Alder Lake, примерно через год компания должна представить его оптимизированную версию под именем Raptor Lake, а еще через год появится Meteor Lake.