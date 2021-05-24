Новая плата Raspberry Pi Power over Ethernet предлагает увеличенную выходную мощность по старой цене
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Команда Raspberry Pi анонсировала новое поколение платы расширения Power over Ethernet — Raspberry Pi PoE+ HAT. Появление новой модели отчасти связано с дефицитом чипов, компания продолжила бы выпуск оригинальной Raspberry Pi PoE HAT, но в ней использовались компоненты, поставки которых нарушены и задерживают производство. Отмечается, что в целом дефицит не повлиял на производство других продуктов компании, но Raspberry Pi PoE HAT попала под удар.
Новая модель стала лучше, сохранив прежнюю стоимость в $20. Она станет доступна в начале июня. В Raspberry Pi PoE+ HAT появилась поддержка стандарта 802.3at и увеличилась выходная мощность до 25,5 Вт, что теперь позволит обеспечить энергией Raspberry Pi 4 и подключенные периферийные USB-устройства. Изменения в конструкции и применяемых компонентах позволили снизить нагрев новой модели — в Raspberry Pi PoE+ HAT используется новый выпрямитель и трансформатор.
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