Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Судебные органы Норвегии признали компанию Tesla виновной в программном ограничении характеристик аккумуляторов. С неожиданными проблемами столкнулись владельцы электромобилей Model X и Model S, которые были укомплектованы аккумуляторами мощностью 85 кВт·ч.

Ресурс Electrek со ссылкой на Nettavisen сообщает, что впервые жалобы были зафиксированы около двух лет назад, тогда очередное обновление программного обеспечения сократило пробег на величину вплоть до 30 миль, но на этом проблемы не закончились. Владельцы стали не только чаще посещать зарядные станции, но и дольше на них задерживаться, столкнувшись и с проблемой медленной зарядки.

анонсы и реклама 2Tb Seagate: -30% за пару дней RTX 3070 в Ситилинке по сниженой цене 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней <b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок -9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Как отмечается, Tesla отрицала проблемы в программном обеспечении, объясняя, что оно включало исправления для повышения безопасности эксплуатации аккумулятора и увеличение срока его службы. Эти объяснения не удовлетворили владельцев проблемных конфигураций и компании Tesla был направлен коллективный иск с требованием выплаты компенсаций.

За одобренным иском стоит 30 владельцев, которым в общей совокупности Tesla должна выплатить около полумиллиона долларов США. Всего в Норвегии насчитывается около десятка тысяч пострадавших, которые также имеют право на компенсацию, поэтому выплаты компании могут многократно возрасти и достичь огромных сумм, тем более, если аналогичная судебная практика будет наблюдаться в других странах. Сейчас у Tesla есть возможность оспорить решение.