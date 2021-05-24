Microsoft работает над революционными обновлениями интерфейса Windows 10
Microsoft должна представить большое обновление для Windows 10 под названием Sun Valley во второй половине года. В версии 21H2 нас ожидают большие изменения в дизайне интерфейса, его удобстве и производительности. Очевидно, что после обновления Microsoft продолжит улучшать интерфейс, исправляя ошибки, внося различные изменения и обновления, но будет ли компания работать дальше над масштабными изменениями или усилия будут сосредоточены над «полировкой» того, что будет представлено в 21H2.
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Ресурс Windows Latest сообщает, что в будущем Windows 10 продолжит кардинально изменяться. К такому выводу представители ресурса пришли изучив новые вакансии Microsoft. В них компания ищет UX специалистов в команду для «радикальных» изменений в дизайне. «Сейчас мы находимся на многолетнем пути к революции в платформе Windows UX, предоставляя лучшие интерактивные возможности, демонстрируя передовое оборудование», — цитируется одна из вакансий. В списке обязанностей также уточняется, что сотрудники будут тесно взаимодействовать с командой Project Reunion для того, чтобы разработчики приложений незамедлительно получали доступ ко всем визуальным обновлениям.
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