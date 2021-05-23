Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Xiaomi планирует представить 26 мая смартфоны Redmi Note 10. Перед презентацией традиционно раскрываются некоторые особенности смартфона и активно появляются различные слухи. Так уже стало известно о применении для флагмана чипсета MediaTek Dimensity 1100, остальные смартфоны могут получить Dimensity 900 и 700. Официально известно о применении накопителей стандарта UFS 3.1 и даже NFC 3.0. Сегодня компания сообщила об интересной и достаточно необычной коллаборации с компанией Razer.

В сообщении на официальной странице Redmi в социальной сети Weibo говорится о том, что, вероятно, флагманская модель серии получит клавиатуру от Razer. Судя по всему, речь идет о виртуальной клавиатуре, копии компактной модели Soul Hunter Light Spider Mini Edition с 61 клавишей. На данный момент неизвестно, ограничится ли совместная работа Xiaomi и Razer только виртуальной клавиатурой или мы увидим специальную версию смартфона.

анонсы и реклама 2Tb Seagate: -30% за пару дней <b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок -9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

В сообщении Redmi уточняется, что виртуальная клавиатура позволит настраивать звуки, отдельные клавиши и обратную связь, которая должна произвести крайне положительное впечатление за счет применения вибромотора типа X-axis.