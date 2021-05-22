Предзаказы GeForce RTX 3080 Ti за 200000 рублей открыл один из магазинов в Пакистане
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Новые Ti версии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3070 официально должны появиться на полках магазинов 3 и 10 июня соответственно. Обновление затронуло не только графические чипы, которые получили больше CUDA-ядер, но и видеопамять: она увеличилась в RTX 3080 Ti и стала быстрее в RTX 3070 Ti. Также в новые видеокарты встроена защита, ограничивающая производительность алгоритма майнинга Ethash, для добытчиков Ethereum новые модели бесполезны, особенно в условиях крутого пике на рынке криптовалют.
Пока криптовалютный ажиотаж и дефицит компонентов будет сохраняться, продавцы будут многократно завышать цены на видеокарты. Так один из продавцов в Пакистане сообщил об открытии предварительных заказов на GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti. В рублевом эквиваленте за новые модели придется отдать более 201000 и 148000 соответственно. Таким образом, RTX 3080 Ti обойдется в два раза дороже RTX 3090, если ориентироваться на рекомендованную производителем стоимость. Наверняка аналогичной ценовой политики будут придерживаться и многие другие продавцы.
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