Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ресурс Tom’s Hardware отметил появление на официальном сайте Seagate жестких дисков MACH.2 Exos 2X14. Это событие действительно заслуживает внимания, поскольку теперь можно ознакомиться с характеристиками уникального устройства и понять, что это самый быстрый жесткий диск на текущий момент и он может бросить вызов даже некоторым твердотельным накопителям.

реклама

В соответствии со спецификациями, установившаяся скорость передачи данных MACH.2 Exos 2X14 составляет 524 МБ/с. Этот показатель достигается за счет применения технологии двойного привода. MACH.2 Exos 2X14 можно рассматривать как двойной жесткий диск, два диска по 7 ТБ в одном корпусе, что подчеркивается и особенностью распознавания диска в системе — MACH.2 Exos 2X14 определяется как два логических диска с независимой адресацией. С двойным приводом диск работает вдвое быстрее.

Производительность. Источник: Спецификации Seagate (PDF) анонсы и реклама RTX 3070 в Compeo.ru RX 6900XT - видеокарта для богатых Galaxy S21 - цена упала на порядок Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Что касается некоторых остальных характеристик, то средняя задержка составляет 4,16 мс, скорость вращения шпинделя 7200 об/мин, объем кеш-памяти 256 МБ, а для подключения используется интерфейс SAS с максимальной скоростью передачи данных 12 Гбит/с. Домашним фермерам Chia Coin диски не достанутся, в открытой продаже модели не доступны.