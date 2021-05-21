Seagate опубликовала спецификации MACH.2 Exos 2X14 — самого быстрого жесткого диска
Ресурс Tom’s Hardware отметил появление на официальном сайте Seagate жестких дисков MACH.2 Exos 2X14. Это событие действительно заслуживает внимания, поскольку теперь можно ознакомиться с характеристиками уникального устройства и понять, что это самый быстрый жесткий диск на текущий момент и он может бросить вызов даже некоторым твердотельным накопителям.
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В соответствии со спецификациями, установившаяся скорость передачи данных MACH.2 Exos 2X14 составляет 524 МБ/с. Этот показатель достигается за счет применения технологии двойного привода. MACH.2 Exos 2X14 можно рассматривать как двойной жесткий диск, два диска по 7 ТБ в одном корпусе, что подчеркивается и особенностью распознавания диска в системе — MACH.2 Exos 2X14 определяется как два логических диска с независимой адресацией. С двойным приводом диск работает вдвое быстрее.
Что касается некоторых остальных характеристик, то средняя задержка составляет 4,16 мс, скорость вращения шпинделя 7200 об/мин, объем кеш-памяти 256 МБ, а для подключения используется интерфейс SAS с максимальной скоростью передачи данных 12 Гбит/с. Домашним фермерам Chia Coin диски не достанутся, в открытой продаже модели не доступны.
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