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В линейке высокопроизводительных систем воздушного охлаждения компании Jonsbo появилась новая модель — HX6250. Это кулер башенного типа, способный отвести до 250 Вт тепла. Теплообменная поверхность выполнена в виде одной большой секции, конструктивные особенности которой учитывают расположение модулей памяти в современных системах с 4 и 8 слотами DIMM. Габариты и вес у Jonsbo HX6250 не скромные — 121×144×162 мм и 1,15 кг. Воздушный поток создает 140-мм вентилятор с максимальной скоростью вращения 1800 об/мин и объемным расходом воздуха 90,2 фут3/мин (CFM).

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Радиатор пронизывают 6-мм тепловые трубки, концы которых скрываются кожухом. В основании используется медная теплораспределительная подошва. Одна из особенностей кулера — покрытие теплообменной поверхности графеном, что положительно сказывается на тепловых характеристиках.

Компания приводит лабораторный тест Jonsbo HX6250 с Intel Core i9-10900K, разогнанным до частоты 5,1 ГГц по всем ядрам. Ограничения энергопотребления были сняты, напряжение составляло 1,308 В. В тесте AIDA64 FPU максимальная температура процессора составила 90°C при температуре окружающего воздуха 20°C . Достойный результат для воздушного кулера.