Компания Ford представила полностью электрический пикап F-150 Lightning
К самой продаваемой за 44 года серии пикапов американской автомобилестроительной компании Ford накануне присоединилась первая полностью электрическая модель F-150 Lightning. Электропикапу уже предсказывают популярность за счет сочетания цены, характеристик и функциональности.
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Ford представил две основные модификации F-150 Lightning: базовую, Standard Range, мощностью 432 л.с. и пробегом на одном заряде 370 км, а также 571-сильную Extended Range с пробегом 480 км. Оба варианта оснащены двумя электромоторами с рекордным для серии крутящим моментом около 1050 Н·м. Старшая версия разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды. Станция на 80 А заряжает батарею с 15 до 100% за 8…10 часов.
В зависимости от версии, стоимость пикапа начинается с 40000 или 53000 долларов США, но, как отмечает The Verge, автомобили Ford имеют право на налоговую льготу в размере 7500 долларов, что делает их стоимость сравнимой с традиционными и гибридными представителями F-серии, но при этом Lightning может предложить множество новых функций и призван «решать реальные проблемы реальных людей».
Поскольку у F-150 нет двигателя, пространство под капотом объемом 400 литров теперь свободно для вещей. В зависимости от комплектации, F-150 Lightning может обеспечить энергией рабочий инструмент или даже целый дом выдавая мощность от 2,4 до 9,6 кВт. Среди множества прочих достоинств, с которыми можно ознакомиться в официальной новости, отмечается переработанная рама, увеличившая грузоподъемность до 900 кг, буксировочную способность до 4,5 тонн. Доступны модели станут весной 2022 года.
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