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Производители модулей оперативной памяти готовятся к переходу на DDR5. В сети уже появлялись новости о доступности к концу 2021 года модулей с эффективной частотой от 4800 до 6400 МГц. Такие модули и более интересные варианты готовит компания GeIL. Кроме стандартных модулей DDR5-4800 (JEDEC) известный тайваньский производитель подготовил оверклокерскую серию Polaris, в которой присутствуют модули с эффективной частотой 6000, 6400, 6800 и 7200 МГц. Судя по всему, объем первых модулей будет составлять 16 и 32 ГБ, продаваться они будут поштучно и комплектами суммарным объемом до 128 ГБ.

Появление в продаже новой оперативной памяти от GeIL ожидается в 4 квартале 2021 года, в это же время должен состояться выход Intel Alder Lake-S — первого семейства настольных процессоров с поддержкой нового стандарта оперативной памяти.

Источник: GeIL анонсы и реклама RTX 3070 в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров 6900XT дешево но в составе компа Galaxy S21 - цена упала на порядок 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Компания подчеркивает изменения в системе питания оперативной памяти DDR5. Теперь модули оснащены индивидуальными чипами управления питанием (Power Management IC, PMIC), что обеспечивает более широкий диапазон регулировки и настройки напряжения. Встроенный PMIC и измененный дизайн модуля, несомненно, значительно повысят стабильность и разгонный потенциал.

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