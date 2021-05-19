Электрический внедорожник Hummer EV Launch Edition будет весить больше двух седанов Tesla
Автомобильная корпорация GMC, как и другие крупные автопроизводители, хочет плотно закрепиться на рынке электрического транспорта. С развитием отрасли компания решила вернуть к жизни марку Hummer. В этом году должны начаться продажи Hummer EV — электрической версии культового внедорожника, которая по своей монструозности не уступает предкам.
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Автомобили Hummer всегда отличались большим весом и Hummer EV не исключение, более того, электрическая версия внедорожника готова установить рекорд по этому показателю. Как сообщает ресурс TESLARATI со ссылкой на издание Autoblog, вес Hummer EV составит 9046 фунтов или 4103 кг. Эти данные относятся к версии Launch Edition, оснащенной агрегатом на 1000 л.с. и аккумуляторной батареей мощностью 200 кВт·ч. Разгоняться до «сотни» эта махина будет за 3 секунды.
Для сравнения ресурс приводит массу других автомобилей Hummer, в прошлом самой тяжелой моделью был Hummer H1 Alpha весом 3680 кг. Также может быть интересно, что Hummer EV Launch Edition тяжелее самой тяжелой Tesla Model S (2175 кг) и самой тяжелой Tesla Model 3 (1847 кг) вместе взятых.
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