Компания AMD опровергла обновление степпинга процессоров Ryzen 5000 для выпуска XT серии
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Накануне в сети появилась информация о переводе нескольких моделей процессоров Ryzen серии 5000 на новый степпинг B2. Первыми обновленными моделями должны стать 16- и 6-ядерные варианты. По сравнению с Ryzen 5 5600, частоты 6-ядерной модели не изменились, а вот старшей модели, обновленному Ryzen 9 5950X, приписывают на 100 МГц большую максимальную тактовую частоту — 5 ГГц. Такой уровень частот не удивителен, многие текущие экземпляры повышают частоты до 5 ГГц и даже немного выше.
Первое, о чем можно было подумать после появления слухов о B2 степпинге, это выпуск XT вариантов процессоров, как это было с семейством Matisse Refresh, отличавшимся улучшенными транзисторами. Но сегодня польский ресурс benchmark.pl опроверг эту информацию. Представители ресурса связались с AMD в надежде получить комментарии по поводу нового степпинга и компания с радостью поделилась информацией.
Процессоры на обновленном степпинге B2 не являются новой серией XT. Перевод на новый степпинг осуществляется «В рамках постоянных усилий по расширению производственных и логистических возможностей AMD». Судя по всему, обновлению подвергнется вся текущая линейка, переход займет 6 месяцев. Новый степпинг «не приносит улучшений функциональности или производительности, а также не требует обновления BIOS».
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