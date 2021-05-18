Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания NVIDIA официально сообщила о выпуске обновленных версий видеокарт GeForce RTX 30-серии с ограничением майнинга. Слухи об этих намерениях появились в сети уже достаточно давно, но компания до сих пор не давала своих комментариев. Теперь NVIDIA подтверждает, что «перезапуск» линейки получит название Lite Hash Rate (LHR) и новые модели GeForce RTX 3080, 3070 и 3060 Ti поступят в продажу в конце текущего месяца.

Ограничения снова касаются только майнинга по алгоритму Ethash, что нельзя назвать радикальным методом борьбы с виртуальными старателями. Неоднократно подчеркивалось, что майнеры рады использовать видеокарты GeForce и в других алгоритмах, для добычи других монет, доход от которых, конечно, гораздо меньше, чем от Ethereum, но все еще достаточно высок. Как отмечает компания, новые видеокарты можно будет явно опознать по соответствующим идентификаторам и обозначениям на упаковке.

анонсы и реклама 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Не обошлось и без странностей, как можно было понять, компания не упоминает в списке модель GeForce RTX 3060, которая уже была представлена с ограничением майнинга, но лишилась его из-за непреднамеренной публикации компанией драйверов без ограничителя. Несмотря на отсутствие в списке, RTX 3060, как и другие модели, должна быть перевыпущена с новым идентификатором PCI и версией графического процессора. Также в списке нет RTX 3090, что подтверждает слухи о намерениях NVIDIA не ограничивать скорость майнинга на этой видеокарте.