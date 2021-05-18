Видеокарт GeForce RTX 3060 и 3090 не оказалось среди анонсированных NVIDIA версий Lite Hash Rate
Компания NVIDIA официально сообщила о выпуске обновленных версий видеокарт GeForce RTX 30-серии с ограничением майнинга. Слухи об этих намерениях появились в сети уже достаточно давно, но компания до сих пор не давала своих комментариев. Теперь NVIDIA подтверждает, что «перезапуск» линейки получит название Lite Hash Rate (LHR) и новые модели GeForce RTX 3080, 3070 и 3060 Ti поступят в продажу в конце текущего месяца.
реклама
Ограничения снова касаются только майнинга по алгоритму Ethash, что нельзя назвать радикальным методом борьбы с виртуальными старателями. Неоднократно подчеркивалось, что майнеры рады использовать видеокарты GeForce и в других алгоритмах, для добычи других монет, доход от которых, конечно, гораздо меньше, чем от Ethereum, но все еще достаточно высок. Как отмечает компания, новые видеокарты можно будет явно опознать по соответствующим идентификаторам и обозначениям на упаковке.
Не обошлось и без странностей, как можно было понять, компания не упоминает в списке модель GeForce RTX 3060, которая уже была представлена с ограничением майнинга, но лишилась его из-за непреднамеренной публикации компанией драйверов без ограничителя. Несмотря на отсутствие в списке, RTX 3060, как и другие модели, должна быть перевыпущена с новым идентификатором PCI и версией графического процессора. Также в списке нет RTX 3090, что подтверждает слухи о намерениях NVIDIA не ограничивать скорость майнинга на этой видеокарте.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила