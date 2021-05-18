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Итальянский автопроизводитель, компания Lamborghini, раскрыла планы по электрификации своих спортивных автомобилей. С тенденцией декарбонизации в прошлое уходят знаменитые атмосферные двигатели итальянской компании. Во второй половине десятилетия Lamborghini планирует представить первый полностью электрический спорткар, который нацелен занять вершину сегмента. До конца 2024 года будет совершен плавный переход на гибридные агрегаты, чтобы сократить выбросы CO 2 на 50%. Осуществление этого этапа потребовало рекордных инвестиций в 1,5 миллиарда евро.

Кроме двух озвученных этапов, экологический план компании, получивший название Direzione Cor Tauri, включает «Праздник двигателя внутреннего сгорания». Компания не может отказаться от знаковых разработок и должна отдать дань уважения истории бренда. Как отмечает ресурс Autoblog, до 2022 года мы увидим мощные V12, аккумулирующие в себе все доступные технологии. Эти двигатели также станут основой для успеха этапа гибридизации.

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Ссылаясь на слова Маурицио Реджиани, главы отдела исследований и разработок, авторы ресурса также отмечают, что гибридизация позволит сохранить жизнь атмосферному V12 в эпоху электрификации и избежать неодобрения со стороны регулирующих органов.