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Водоблок со 100-мм вентилятором получили жидкостные системы охлаждения BR от InWin

Решение InWin позволит не только существенно снизить температуру VRM, но и памяти с M.2 накопителем.
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Компания InWin представила новые системы жидкостного охлаждения класса «все в одном» (All-in-One, AIO). Модели BR выделяет среди конкурентов необычная конструкция водоблока, которая позволяет устранить один из недостатков данного класса охлаждающих устройств.

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Наверняка многим известно, что при использовании AIO-систем жидкостного охлаждения несколько страдает температурный режим VRM компонентов на материнской плате. Это связано с недостаточной интенсивностью движения воздуха в околосокетном пространстве.

Источник: InWin

Описанная проблема давно известна, но не многие производители принимают усилия для ее решения. InWin в новой серии BR основательно подошла к этому вопросу и оснастила водоблоки 100-мм вентилятором, установленным в корпус-конфузор. В нижней части корпуса располагаются отверстия, проходя через которые поток воздуха направляется в разные стороны от сокета и обдувает не только важнейшие компоненты материнской платы, но и M.2 накопитель, установленный в ближайший верхний разъем, а также оперативную память. Компания публикует достаточно впечатляющие данные — по сравнению с традиционными системами, модели BR позволили снизить температуру VRM и оперативной памяти на 22…23°C, M.2 накопителя — на 33°C.

Основные характеристики старшей модели. Источник: InWin
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Серия InWin BR представлена двумя моделями: BR24 и BR36. Цифровое обозначение соответствует типоразмеру радиатора: 240 или 360 мм. Радиатор алюминиевый. Стоимость систем пока не уточняется.


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жидкостное охлаждение системы охлаждения
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