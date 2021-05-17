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Компания Sharp представила в Японии смартфон Aquos R6. Первое, чем новинка привлекает внимание, это основная камера. Она у смартфона одна, но с огромным 1-дюймовым сенсором разрешением 20,2 мегапикселей и объективом Summicron от компании Leica.

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Как отмечает The Verge, похоже, что Leica нашла нового партнера по мобильным камерам после ухода Huawei с международного рынка смартфонов из-за санкций США. Камера была разработана Leica в тесном сотрудничестве с Sharp и исключительно для Aquos R6. Производитель сенсора пока неизвестен, вероятно, это компания Sony.

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Объектив Leica Summicron f/1.9 намного шире, чем у основных камер других смартфонов, его эквивалентное фокусное расстояние составляет 19 мм. В объективе используется 7 линз с искажением 1/10, что, как утверждает компания Sharp на странице устройства, позволяет получить очень точное изображение. Engadget подчеркивает, что поскольку у Aquos R6 всего одна задняя камера, масштабирование от широкоугольного до теле-фото выполняется цифровым, а не оптическим методом.

Остальные характеристики Aquos R6 соответствуют устройству высокого класса: используется система Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ накопитель и батарея емкостью 5000 мАч. Стоит обратить внимание и на 6,6-дюймовый дисплей Pro IGZO OLED с разрешением 2730×1260, динамической частотой обновления до 240 Гц и максимальной яркостью 2000 нит.

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