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Ресурс Igor's LAB опубликовал набор интересных документов, раскрывающих некоторые новые особенности грядущих видеокарт Radeon RX 6600/XT для настольных ПК и игровых ноутбуков. Объем предоставленных данных достаточно велик, но большинство пользователей может заинтересовать только небольшая часть информации.

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Для любителей игровых ноутбуков могут представлять интерес показатели энергопотребления новинок. Параметр TGP, Total Graphics Power, который, как уточняет автор, является суммарным энергопотреблением графического процессора, памяти и контроллеров, для различных версий чипа составляет 90, 80 и 65 Вт. Максимальные частоты мобильных вариантов существенно ниже, чем у настольных, на 300...400 МГц. В ассортименте NVIDIA энергопотреблением 65 Вт обладают варианты GeForce RTX 3060 и RTX 3050/Ti, в диапазоне 80…90 Вт присутствуют все представители линейки, кроме RTX 3050/Ti.

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Как уже отмечалось ранее, новинки оснащены 8 ГБ памяти типа GDDR6 со 128-битной шиной. Есть вероятность, что в будущем мы увидим модели с 16 ГБ памяти, но необходимости в таком объеме для данного графического процессора нет.

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Количество линий PCIe в Navi 23 ограничено 8. Сразу же вспоминается Radeon RX 5500 XT, версии которой с 4 ГБ видеопамяти пострадали от нехватки пропускной способности интерфейса, особенно, когда видеокарта использовалась с PCIe 3.0. Производительность RX 6600/XT находится на уровне RX 5700/XT, поэтому такое решение может стать узким местом. К слову, мобильные процессоры AMD Ryzen интерфейс PCIe 4.0 не поддерживают и производительность видеокарты от нехватки линий в данном случае может пострадать больше.