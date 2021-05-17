AMD ограничила число линий PCIe в графическом процессоре Navi 23 до восьми
Ресурс Igor's LAB опубликовал набор интересных документов, раскрывающих некоторые новые особенности грядущих видеокарт Radeon RX 6600/XT для настольных ПК и игровых ноутбуков. Объем предоставленных данных достаточно велик, но большинство пользователей может заинтересовать только небольшая часть информации.
реклама
Для любителей игровых ноутбуков могут представлять интерес показатели энергопотребления новинок. Параметр TGP, Total Graphics Power, который, как уточняет автор, является суммарным энергопотреблением графического процессора, памяти и контроллеров, для различных версий чипа составляет 90, 80 и 65 Вт. Максимальные частоты мобильных вариантов существенно ниже, чем у настольных, на 300...400 МГц. В ассортименте NVIDIA энергопотреблением 65 Вт обладают варианты GeForce RTX 3060 и RTX 3050/Ti, в диапазоне 80…90 Вт присутствуют все представители линейки, кроме RTX 3050/Ti.
Как уже отмечалось ранее, новинки оснащены 8 ГБ памяти типа GDDR6 со 128-битной шиной. Есть вероятность, что в будущем мы увидим модели с 16 ГБ памяти, но необходимости в таком объеме для данного графического процессора нет.
реклама
Количество линий PCIe в Navi 23 ограничено 8. Сразу же вспоминается Radeon RX 5500 XT, версии которой с 4 ГБ видеопамяти пострадали от нехватки пропускной способности интерфейса, особенно, когда видеокарта использовалась с PCIe 3.0. Производительность RX 6600/XT находится на уровне RX 5700/XT, поэтому такое решение может стать узким местом. К слову, мобильные процессоры AMD Ryzen интерфейс PCIe 4.0 не поддерживают и производительность видеокарты от нехватки линий в данном случае может пострадать больше.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила