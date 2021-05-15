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В конце года на рынке появится новейшая оперативная память стандарта DDR5 и, судя по всему, платформа LGA1700 от Intel первой обеспечит ее поддержку. Многие производители уже отчитались о подготовке к переходу на следующее поколение памяти, среди них и Corsair.

Как отмечает компания в своем блоге, память DDR5 существенно расширяет границы скорости и емкости модулей. Ожидается, что в обозримом будущем споры потребителей о выборе 16 или 32 ГБ памяти сменятся спорами о гораздо больших объемах — 128, 256 или 512 ГБ. А высокопроизводительные платформы и вовсе будут поддерживать до 1 ТБ.

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Для пользователей компания подготовила брошюру с основными преимуществами нового поколения памяти. В ней производитель подчеркивает некоторые важные особенности и улучшения, например: «В DDR5 отдельные модули разделены на два отдельных канала, что позволяет использовать более короткие трассы, способствуя меньшей задержке и более высокой скорости, когда дело доходит до связи с отдельными микросхемами на модуле». Corsair подчеркивает, что в совокупности с рядом других особенностей это позволило сохранить общую задержку DDR5 при однократном доступе на уровне предыдущего поколения, несмотря на увеличенную задержку CAS.

Источники: Corsair, брошюра Corsair (pdf), PCGamer.