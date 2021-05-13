Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Бежевый бычок Navi 24 обнаружен в исходном коде графического драйвера AMD для Linux

Графический процессор может стать основой бюджетных Radeon RX 6500/XT.
[ ] для раздела Блоги
+
65% скидки в Ситилинке, смотри
1660 за 60 000р - новые цены на видеокарты
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Инженеры AMD продолжают придерживаться рыбной тематики в неофициальном именовании графических процессоров на базе архитектуры RDNA2. На данный момент представлено три чипа Navi под номерами 21, 22 и 23. Старший чип и его варианты входят в семейство цихлид Sienna Cichlid, варианты Navi 22 являются представителями камбаловых Navy Flounder, а Navi 23, основа Radeon RX 6600/XT, являются пещерными рыбами Dimgrey Cavefish. Также известно о сардинах Green Sardine — семействе APU серии Ryzen 5000.

реклама

В будущем серия игровых видеокарт Radeon RX 6000  должна пополниться видеокартами начального класса, например Radeon RX 6500/XT. Для них может предназначаться графический процессор Navi 24, кодовое имя которого было обнаружено ресурсом Phoronix в исходном коде графического драйвера для Linux. Beige Goby или бежевый бычок — инженерное название Navi 24. Как уточняет ресурс, изменения должны быть внедрены в ядро Linux 5.14, дата релиза которого пока неизвестна. Предрелизные версии 5.14 могут появиться летом и, вполне вероятно, что бюджетные видеокарты RDNA2 выпустят в конце осени.

Источник: lists.freedesktop.org
анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
10Tb WD за 60 990р - новые цены на харды

 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd radeon rx amd radeon navi 24
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
3
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
35
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3700Х & GeForce RTX 2070 Super
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
19
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
67
Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT
4
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
32
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
26
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 75
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 26
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 50
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стали известны цены и позиционирование видеокарт Radeon RX 6600/ХТ – до $300 и быстрее GeForce 3060
33
Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 8 и ещё 15 смартфонов Xiaomi сломались после установки новой MIUI 12
3
Инсайдер: GTA 6 не выйдет ещё 4-5 лет, а вместо неё выпустят обновлённую GTA 5
11
Игрок в Skyrim за месяц уничтожил абсолютно всех NPC и остался на карте один
19
Илон Маск обрушил курс биткоина, отказавшись принимать криптовалюту при оплате машин Tesla
64
Майнинг Chia Coin привёл к 3-кратному подорожанию жёстких дисков в российских магазинах
21
Ethereum установил новый рекорд стоимости в $4350 и обогнал Bitcoin по доходности майнинга
40
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 для 40 актуальных смартфонов от 11 мая 2021 года
3
Новая технология улучшения качества изображения Intel сделала графику GTA V фотореалистичной
15
Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro и ещё 87 смартфонов получат стабильную прошивку MIUI 13
1
30 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию ОС Android 11 на базе прошивки MIUI 12/12.5
1
Антимайнерская блокировка снизила эффективность добычи Эфира GeForce RTX 3060 Ti более чем в 2 раза
36
Производительность Radeon RX 6600/XT в майнинге Ethereum и 3DMark раскрыл китайский инсайдер
7
Большое геймплейное видео Land of War — шутера про Польшу в первые дни Второй мировой
15
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
194
YouTube заплатит 100 миллионов долларов авторам YouTube Shorts
2
HarmonyOS 2.0 не уступает по скорости работы прошивке MIUI 12.5
2
Окупить добычу Эфира на видеокарте GeForce 3080 можно всего за месяц благодаря росту цены до $4300
22
В PlayStation Store ошибочно раздали Valkyria Revolution
1
Польские художники будут получать 4% от стоимости каждого SSD, а также ноутбука, смартфона и ПК
42

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
35
Сравнительный обзор кулеров IFX-14 , Asus Triton 88 , Dark Rock Pro 4
107
Как избежать обмана при покупке б/у ноутбука с рук
15
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Тесты iOS 12.5.3 (16H41) на iPhone 5s (A1530)
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
3

Сейчас обсуждают

SerGee
11:30
удивительно... всё ж дешевеет - игры с каждым годом все дешевле 100-500-1000-2000-5000-ХХХ руб, видеокарты и приставки вдвое подешевели и тут вдруг такое..
Рынок видеоигр впервые в этом году покажет спад
Spambomber
11:29
Что курит автор?
В первом квартале выручка Asustek от реализации видеокарт и материнских плат выросла на 80%
Антон вырезай его
11:28
ЗАчем ты постоянно каверкаешь слова, обзываешь всех подряд попуасами, у тебя какая то любовь к приматам? или ты в клетке с ними живешь. Каждый коммент от тебя это как пьяный Маяковский, постоянно про ...
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
AngryBeer
11:26
На хрен эти игрушечки. Надо деньги зарабатывать, поиграть можно в что по проще. Накопать до упора, сколько сможет копать карта и ждать до последнего роста курса. А на это могут уйти года. Не многие та...
Илон Маск начнёт продавать электрокары Tesla за Dogecoin
Voova
11:25
У меня по приколу 4% депо в крипте, остальное приберег когда биток снова 8к будет
Илон Маск начнёт продавать электрокары Tesla за Dogecoin
Hacknir
11:24
как будто "раньше" 135-150к на руках были чтобы вливать их в железку для игрушек
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
Александр Максимов
11:24
Чувак это бизнес, здесь какой только фигнёй не занимаются.
Илон Маск начнёт продавать электрокары Tesla за Dogecoin
Voova
11:24
Элементарно, он в сговоре с бинанс. Своим твитом он спровоцирует что холлдеры вновь станут в лонг, а биржи с элоном сольют свои миллиарды шиткоинов и ликвиднут лонгистов в ноль, Профит!
Илон Маск начнёт продавать электрокары Tesla за Dogecoin
Hacknir
11:23
оч полезная статья, своевременная, да еще и учитывая что эту видюху себе могут позволить только 001% людей
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
century84
11:20
Так его изобретали для замены деньгам.
Илон Маск обрушил курс биткоина, отказавшись принимать криптовалюту при оплате машин Tesla
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем