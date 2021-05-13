Бежевый бычок Navi 24 обнаружен в исходном коде графического драйвера AMD для Linux
Инженеры AMD продолжают придерживаться рыбной тематики в неофициальном именовании графических процессоров на базе архитектуры RDNA2. На данный момент представлено три чипа Navi под номерами 21, 22 и 23. Старший чип и его варианты входят в семейство цихлид Sienna Cichlid, варианты Navi 22 являются представителями камбаловых Navy Flounder, а Navi 23, основа Radeon RX 6600/XT, являются пещерными рыбами Dimgrey Cavefish. Также известно о сардинах Green Sardine — семействе APU серии Ryzen 5000.
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В будущем серия игровых видеокарт Radeon RX 6000 должна пополниться видеокартами начального класса, например Radeon RX 6500/XT. Для них может предназначаться графический процессор Navi 24, кодовое имя которого было обнаружено ресурсом Phoronix в исходном коде графического драйвера для Linux. Beige Goby или бежевый бычок — инженерное название Navi 24. Как уточняет ресурс, изменения должны быть внедрены в ядро Linux 5.14, дата релиза которого пока неизвестна. Предрелизные версии 5.14 могут появиться летом и, вполне вероятно, что бюджетные видеокарты RDNA2 выпустят в конце осени.
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