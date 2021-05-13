Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Инженеры AMD продолжают придерживаться рыбной тематики в неофициальном именовании графических процессоров на базе архитектуры RDNA2. На данный момент представлено три чипа Navi под номерами 21, 22 и 23. Старший чип и его варианты входят в семейство цихлид Sienna Cichlid, варианты Navi 22 являются представителями камбаловых Navy Flounder, а Navi 23, основа Radeon RX 6600/XT, являются пещерными рыбами Dimgrey Cavefish. Также известно о сардинах Green Sardine — семействе APU серии Ryzen 5000.

реклама

В будущем серия игровых видеокарт Radeon RX 6000 должна пополниться видеокартами начального класса, например Radeon RX 6500/XT. Для них может предназначаться графический процессор Navi 24, кодовое имя которого было обнаружено ресурсом Phoronix в исходном коде графического драйвера для Linux. Beige Goby или бежевый бычок — инженерное название Navi 24. Как уточняет ресурс, изменения должны быть внедрены в ядро Linux 5.14, дата релиза которого пока неизвестна. Предрелизные версии 5.14 могут появиться летом и, вполне вероятно, что бюджетные видеокарты RDNA2 выпустят в конце осени.

Источник: lists.freedesktop.org анонсы и реклама 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой 10Tb WD за 60 990р - новые цены на харды