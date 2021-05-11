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Компания Intel представила линейку высокопроизводительных мобильных процессоров Tiger Lake-H с увеличенным количеством ядер. Уже присутствующие на рынке модели с тепловым пакетом (TDP) до 35 Вт могут предложить до 4 вычислительных ядер и встроенную графику Iris Xe с количеством исполнительных блоков (EU) до 96. В новой линейке с TDP до 45 Вт присутствуют модели с 6 и 8 ядрами, но менее производительной встроенной графикой Intel UHD с количеством EU до 32.

В основе процессоров архитектура ядер Willow Cove и 10-нм техпроцесс SuperFin. По данным компании, новая архитектура позволила добиться 19% увеличения производительности в многопоточных задачах, а технологии управления тактовой частотой Intel Turbo Boost Max 3.0, Intel Speed Optimizer и Intel Extreme Tuning Utility позволяют процессорам быть лидерами в однопоточной производительности с повышением частоты до 5 ГГц. Сравнивая i9-11980HK с Ryzen 9 5900HX, компания говорит о преимуществе в играх до 26%, в профессиональных приложениях до 24%.

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Серьезным преимуществом также является 20 линий PCIe 4.0 (всего платформа поддерживает 44 линии PCIe) с технологией Intel Rapid Storage и поддержкой организации RAID0 массивов. Поддерживается скоростной интерфейс Thunderbolt 4, присутствует дискретный сетевой адаптер WiFi 6/6E Killer.

Линейка процессоров разделена на две группы: потребительскую и коммерческую. В каждой представлено по 5 моделей. Во главе первой стоит 8-ядерный i9-11980HK с разблокированным множителем и возможностью разгона. Коммерческая линейка в основном отличается поддержкой платформы SIPP, технологий vPro и TXT, только в ней присутствуют два процессора Xeon, поддерживающие память с коррекцией ошибок.

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Intel распределяет потребительские процессоры между 3 категориями ноутбуков:

Essential ($699…999) для игр в 1080p 60FPS при средне-высоких настройках ;

Thin Enthusiast ($999…1999) для игр в разрешении от 1080p 240 Гц до 4K 60 Гц;

Halo Enthusiast ($999…1999+) для игр в 4K 120 Гц.

Источник: Intel.