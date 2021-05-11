В Китае компоненты Gigabyte исчезли из продажи после критики компанией качества местной продукции
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По сообщениям СМИ, тайваньская компания Gigabyte столкнулась с санкциями китайских ритейлеров после своего маркетингового сообщения, подчеркивающего низкое качество продукции, произведенной в Китае. Ресурс CnTechPost приводит снимок сайта Gigabyte с сообщением, в котором компания говорит о высоком качестве своей продукции, произведенной на Тайване, и критикует другие компании, которые в погоне за экономией обращаются к китайским подрядчикам, якобы не отличающимся высоким качеством производства.
Это заявление вызвало моментальную реакцию сообщества, множество крупных китайских торговых площадок незамедлительно исключили продукцию Gigabyte из своих каталогов, среди них и широко известный JD.com. Компания Gigabyte осознала ошибку и вскорости опубликовала сообщение с извинениями и уведомлением об усилении внутреннего контроля и обучения сотрудников. Как подчеркивает CnTechPost, Китай является одним из крупнейших рынков и ожидается, что бизнес Gigabyte в Китае серьезно пострадает после этого сообщения.
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