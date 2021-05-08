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До 12 вычислительных блоков RDNA2 получит встроенная графика AM5 процессоров AMD Ryzen 6000

Дойдем до уровня Radeon RX 570 с новой архитектурой и высокой частотой, или маловато блоков?
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Оригинальная фотография Timothy Dykes, Unsplash

 

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Дефицит производительных видеокарт вынудил многих пересесть на процессоры со встроенной графикой, благо современные модели AMD позволяют играть хотя бы на минимальных настройках. Никто не знает, когда на полках магазинов появятся видеокарты по адекватной цене, поэтому все больший интерес вызывают грядущие APU, особенно с учетом того, что следующее поколение будет использовать DDR5.

Источник: Twitter @ExecuFix

Сегодня один из информаторов, неоднократно отмечавшийся достоверными «сливами» спецификаций и планов выпуска, опубликовал детали будущего семейства процессоров AMD Rembrandt серии 6000. В основе процессоров обновленная архитектура Zen 3+ или, как ее еще называют, Zen 3 Refresh. Эту же архитектуру должны были получить представители Warhol — последнего семейства для платформы AM4, которое, вероятно, было отменено. Rembrandt также будет основываться на 6-нм техпроцессе, поддерживать PCIe 4, но будет совместим только с новой платформой AM5.

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Встроенная графика в максимальной конфигурации будет включать 12 вычислительных блоков на базе архитектуры RDNA2. В таком случае количество потоковых процессоров составляет 768 — скромно по современным меркам, но достаточно неплохо для встроенной графики, которая по производительности может расположиться где-то между RX 560 и RX 570 за счет новой архитектуры и гораздо более высокой частоты графического процессора, точное значение которой пока остается неизвестным. 

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