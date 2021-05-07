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Компания Intel должна представить в этом году игровые видеокарты DG2 на базе архитектуры Xe-HPG. Ждать DG2 осталось не так долго, на что намекают представители компании, например, Пит Брубейкер (Pete Brubaker), инженер Intel по связям с разработчиками игр, сообщил в Twitter о поиске нового работника на аналогичную позицию, подчеркивая, что «DG2 не за горами» и презентация будущих игровых новинок от Intel будет захватывающей.

Видеокарты DG2 будут представлены как для настольных компьютеров, так и для ноутбуков. Новые подробности о последних опубликовал сегодня ресурс Igor’s LAB. Во-первых, были обозначены более точные сроки появления — младшие модели запланированы на период между 43 и 50 неделей года, с конца октября до середины декабря. Старшие модели будут постепенно выходить на рынок до марта 2022 года.

Источник: Igor's LAB анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Во-вторых, появились новые изображения дизайна платы младшей модели и функциональная схема системы связей Intel Tiger Lake-H и DG2. Наиболее интересным здесь является наличие DisplayPort 2.0 и конфигурации PCIe 4.0 с 12 линиями.

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В-третьих, обновился список предполагаемых моделей, в котором присутствуют 5 наиболее вероятных вариантов и 1 вариант, появление которого находится под вопросом. Это модель с 416 исполнительными блоками, которая, по предположениям, не входит в основной список моделей, но может появиться, когда компания накопит большое количество отбраковок флагманских чипов.