Сроки выхода и характеристики пяти мобильных видеокарт Intel Xe-HPG DG2 раскрыл ресурс IgorsLAB
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Компания Intel должна представить в этом году игровые видеокарты DG2 на базе архитектуры Xe-HPG. Ждать DG2 осталось не так долго, на что намекают представители компании, например, Пит Брубейкер (Pete Brubaker), инженер Intel по связям с разработчиками игр, сообщил в Twitter о поиске нового работника на аналогичную позицию, подчеркивая, что «DG2 не за горами» и презентация будущих игровых новинок от Intel будет захватывающей.
Видеокарты DG2 будут представлены как для настольных компьютеров, так и для ноутбуков. Новые подробности о последних опубликовал сегодня ресурс Igor’s LAB. Во-первых, были обозначены более точные сроки появления — младшие модели запланированы на период между 43 и 50 неделей года, с конца октября до середины декабря. Старшие модели будут постепенно выходить на рынок до марта 2022 года.
Во-вторых, появились новые изображения дизайна платы младшей модели и функциональная схема системы связей Intel Tiger Lake-H и DG2. Наиболее интересным здесь является наличие DisplayPort 2.0 и конфигурации PCIe 4.0 с 12 линиями.
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В-третьих, обновился список предполагаемых моделей, в котором присутствуют 5 наиболее вероятных вариантов и 1 вариант, появление которого находится под вопросом. Это модель с 416 исполнительными блоками, которая, по предположениям, не входит в основной список моделей, но может появиться, когда компания накопит большое количество отбраковок флагманских чипов.
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