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Компания IBM представила первый в мире чип на базе 2-нм техпроцесса и технологии нанолистовых транзисторов. По предварительным оценкам, новые чипы IBM, в сравнении с самыми современными 7-нм чипами других производителей, способны продемонстрировать на 45% более высокую производительность или на 75% более низкое энергопотребление.

Новая версия технологического процесса разработана менее чем за четыре года после появления 5-нм производственной технологии IBM с использованием нанолистов. Техпроцесс 2-нм позволит разместить до 50 миллиардов транзисторов на кристалле размером с ноготь.

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«Инновации IBM, отраженные в этом новом 2-нм чипе, необходимы для всей полупроводниковой и ИТ-индустрии», — сказал Дарио Хил, старший вице-президент и директор IBM Research. Среди потенциальных преимуществ новых чипов IBM выделяет возможности четырехкратного увеличения автономности мобильных устройств, сокращения углеродного следа, существенного повышения производительности компьютерных систем при работе в широком спектре приложений, увеличения быстродействия систем распознавания в автономных транспортных средствах.

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