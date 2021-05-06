Китайский производитель электромобилей NIO выходит на рынок Европы
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Крупный китайский производитель электромобилей, компания NIO, официально объявила о выходе на европейский рынок. Первой страной присутствия NIO стала Норвегия. Китайская компания планирует не только начать продажу кроссовера ES8 и седана ET7, но и создать полноценную экосистему с официальной сетью обслуживания и первоклассным клиентским опытом.
В сентябре Осло встретит первый центр обслуживания и доставки электромобилей, в третьем квартале на его базе будет открыт полноценный центр NIO House. В 2022 году еще четыре центра NIO откроются в Бергене, Ставангере, Тронхейме и Кристиансанде.
NIO развернет в Норвегии полноценную систему зарядки и замены аккумуляторных батарей. На первом этапе в стране будут установлены четыре станции NIO Power Swap, которые позволят владельцам электромоблей NIO за несколько минут заменить батарею в автоматическом режиме. К концу 2022 года NIO планирует сформировать сеть станций по замене аккумуляторных батарей между пятью крупнейшими городами и автомагистралями Норвегии.
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