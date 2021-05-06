SpaceX впервые удалось успешно посадить сверхтяжелую ракету Starship
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В среду компании SpaceX удалось впервые удачно посадить прототип ракеты Starship под номером SN15. Это огромное достижение после четырех неудачных попыток и, что еще более важно, успешная посадка Starship подтверждает, что NASA приняло правильное решение, выбрав SpaceX для работы над проектом по высадке астронавтов на Луну.
Как и предшественники, Starship SN15 поднялся на высоту около 10 км. После небольшой задержки ракета совершила переворот и направилась обратно к Земле, корректируя траекторию спуска закрылками. На высоте около 500 м происходит резкий разворот с помощью двигателей Raptor и выровнявшись Starship начинает замедление под действием тяги двигателей для мягкой посадки на площадку.
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После приземления многие не спешили радоваться, поскольку предыдущий прототип под номером SN10 загорелся и взорвался через некоторое время после посадки. Посадка SN15 была гораздо мягче и точнее, но все же небольшое возгорание после приземления можно было заметить.
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