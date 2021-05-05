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Выполнение планов по снижению эмиссии парниковых газов в атмосферу во многом зависит от контроля выбросов транспортных средств. Автомобилестроительным компаниям выделяются эмиссионные квоты, избыток которых может быть продан другим автопроизводителям.

Компании, производящие только электромобили, также получают некоторый объем квот, который они могут полностью продать. На этом неплохие деньги зарабатывает Tesla — за последние 4 квартала доход компании от продажи квот составил 1,74 миллиардов долларов, что позволяет сохранять прибыльность. Но, как стало известно накануне, крупный покупатель квот уходит от Tesla.

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Концерн Fiat Chrysler в период с 2019 по 2021 год потратил примерно 2,4 миллиарда долларов на покупку квот у Tesla как в Европе, так и в США. Но после объединения с Peugeot SA, в результате которого образовался концерн Stellantis, Fiat Chrysler получил доступ к технологиям электрификации, позволяющим уже в этом году уложиться в нормы выбросов, сообщает Reuters со ссылкой на интервью генерального директора Stellantis Карлоса Тавареса французскому изданию Le Point. Концерн уже приступил к переговорам.