Tesla теряет крупного покупателя эмиссионных квот
Выполнение планов по снижению эмиссии парниковых газов в атмосферу во многом зависит от контроля выбросов транспортных средств. Автомобилестроительным компаниям выделяются эмиссионные квоты, избыток которых может быть продан другим автопроизводителям.
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Компании, производящие только электромобили, также получают некоторый объем квот, который они могут полностью продать. На этом неплохие деньги зарабатывает Tesla — за последние 4 квартала доход компании от продажи квот составил 1,74 миллиардов долларов, что позволяет сохранять прибыльность. Но, как стало известно накануне, крупный покупатель квот уходит от Tesla.
Концерн Fiat Chrysler в период с 2019 по 2021 год потратил примерно 2,4 миллиарда долларов на покупку квот у Tesla как в Европе, так и в США. Но после объединения с Peugeot SA, в результате которого образовался концерн Stellantis, Fiat Chrysler получил доступ к технологиям электрификации, позволяющим уже в этом году уложиться в нормы выбросов, сообщает Reuters со ссылкой на интервью генерального директора Stellantis Карлоса Тавареса французскому изданию Le Point. Концерн уже приступил к переговорам.
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